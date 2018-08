BC Oostende werft Montenegrijnse international aan

BC Oostende heeft een akkoord voor één seizoen bereikt met de Montenegrijnse power-forward Nemanja Djurisic (26, 2m06).

Enkele dagen voor zijn reis naar België liep de Amerikaan Kamari Murphy een ernstige schouderblessure op die hem minstens twee maanden aan de kant zou houden. “Na rijp beraad beslisten we om een vervanger te zoeken. Uiteindelijk bereikten we een akkoord met de 26-jarige Montenegrijnse international Nemanja Djurisic”, zegt sportief manager Philip Debaere. “Djurisic is een atletische allround power forward die zowel vanop afstand als onder doel gevaarlijk is.”

Deze 2m06 grote power forward genoot zijn opleiding bij de University of Georgia (NCAA) en hij zette zijn eerste professionele stappen in Europa bij het Poolse Stelmet Zielona Gora waarmee hij twee seizoenen op rij kampioen werd. Eveneens deed hij ervaring op in zowel Euroleague als Champions League. Vorig seizoen verdedigde Djurisic de kleuren van Bonn waarmee hij ook in de Champions League tegen Oostende baskette.