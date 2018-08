Defecte voertuigen en ongeval zorgen voor lange file op E313

Beringen / Lummen -

De avondspits is nog niet op gang gekomen, maar toch moeten automobilisten die vanuit Antwerpen richting Lummen willen nu al in de file staan. Dat komt door twee defecte voertuigen, een ter hoogte van Geel-Oost en een in Beringen, én een ongeval op de E313. Het verkeer richting Lummen vertraagt daardoor al van voor Tessenderlo. Tegen 15 uur was de rijbaan op de drie plaatsen vrijgemaakt.