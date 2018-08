Oscarwinnares Hilary Swank is in alle stilte getrouwd

Geen toeters en bellen voor Hilary Swank, de 44-jarige actrice is stiekem getrouwd in het bijzijn van enkele familieleden en vrienden. De gelukkige is zakenman Philip Schneider. Ze vormen al twee jaar een koppel en waren zes maanden verloofd.

Na haar eerste huwelijk van tien jaar met acteur Chad Lowe heeft Hilary Swank zich voor een tweede keer aan de grote stap gewaagd. De Oscarwinnares beleefde namelijk samen met Philip Schneider een spookjesachtige dag in Redwoods in Californië. In een exclusief interview met Vogue vertelt ze hoe ze de romantische huwelijksceremonie heeft beleefd.

"Het was tijdloos. Ik was overweldigd door alle dankbaarheid die ik voelde omdat ik met deze man van mijn dromen kon trouwen en omdat we omringd waren door alle mensen waar we van houden en dat alles in zo'n prachtige omgeving. Het was echt een droom die werkelijkheid werd", vertelt de dolgelukkige bruid.

Longtransplantatie

Ze werd door haar vader naar het altaar gebracht, de man voor wie ze een pauze in haar carrière inlaste zodat ze voor hem kon zorgen na een longtransplatatie. Bruidsmeisje was haar beste vriendin en actrice Mariska Hargitay. Haar jurk was dan weer van de hand van Elie Saab. Aan het unieke stuk, met daaraan een sluier van zes meter, werd om en bij de 150 uur gewerkt.