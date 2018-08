Belgisch-Marokkaanse moslimterrorist die vermoedelijk jongeren ronselde in Limburg opgepakt: Buitenlandse Zaken niet ingelicht

Brussel / Maaseik - Buitenlandse Zaken is niet op de hoogte dat een Belgisch-Marokkaanse moslimextremist die ervan verdacht werd jongeren te hebben geronseld, deze maand is opgepakt in Marokko. Dat meldt de woordvoerder van de FOD aan Belga.

Het Laatste Nieuws berichtte woensdag dat de 32-jarige Saïd El Amraoui uit Merksplas eerder deze maand werd gearresteerd toen hij op vakantie trok naar Marokko. Hij zou aan de grens in de boeien zijn geslagen en sindsdien in de Marokkaanse cel zitten.

El Amraoui is één van de vier moslimextremisten die ervan verdacht werd jongeren te hebben geronseld in Limburg en omstreken om te gaan vechten in Syrië. Volgens het parket zouden zij vanuit een moskee in Neeroeteren hebben geopereerd. El Amraoui en zijn kompanen ontkenden hun betrokkenheid steeds en El Amraoui werd na onderzoek uiteindelijk vrijgesproken. De arrestatie zou totaal onverwacht zijn gebeurd, en zijn familie probeert hem dan ook uit de gevangenis te krijgen.