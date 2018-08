Mijat Maric verlaat Lokeren na acht jaar om familieredenen: “Ik kom zeker nog terug als bezoeker”

Lokeren - KSC Lokeren neemt definitief afscheid van Mijat Maric. De 34-jarige Zwitserse verdediger zette zijn krabbel onder een contract bij FC Lugano, de ploeg waar hij in 2002 zijn profcarrière begon. De Zwitser keert om familieredenen terug naar zijn thuisland.

Met Maric verliest de Jupiler Pro League een vertrouwd gezicht. De Zwitserse verdediger streek in januari 2009 op huurbasis neer bij toenmalig tweedeklasser KAS Eupen. De Oostkantonners namen Maric in de zomer van 2009 definitief over van AS Bari, waarop Maric met Eupen de promotie-eindronde won. Maric promoveerde echter niet mee met de Panda’s: hij trok naar Lokeren, waarvoor hij uiteindelijk 282 officiële wedstrijden zou spelen. Daarin scoorde hij als verdediger 45 keer, een clubrecord. Met Lokeren won Maric twee keer de Beker van België (2012 en 2014).

“Ik hoop dat de fans mijn beslissing begrijpen. Sporting Lokeren is de belangrijkste club uit mijn voetbalcarrière. Hier beleefde ik de mooiste tijd als voetballer. Ik maakte er heel veel vrienden, zowel in de kleedkamer als daarbuiten. Ik voelde me altijd erg gewaardeerd door de fans en wil hen voor hun aanmoedigingen bedanken. Dat Sporting Lokeren is ingegaan op mijn vraag, siert de club en ik dank hen daarvoor oprecht. Dit hoeft geen definitief afscheid te zijn, ik kom zeker nog naar Daknam terug als bezoeker”, reageerde Maric via de website van de Wase club.