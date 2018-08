Vormer en afscheidnemende Sneijder zitten in Nederlandse voorselectie

Gouden Schoen Ruud Vormer is woensdag door de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman opgenomen in zijn voorselectie voor de interlands tegen Peru en Frankrijk. Ook Wesley Sneijder hoort tot de 34 geselecteerden. De middenvelder zet begin volgende maand een punt achter zijn interlandcarrière.

De 30-jarige Vormer verzamelde tot dusver twee caps voor Oranje. Eerder dit jaar speelde de aanvoerder van kampioen Club Brugge mee in de oefeninterlands tegen Slovakije (1-1) en Italië (1-1).

Wesley Sneijder is met 133 interlands (31 goals) de Nederlandse recordinternational. Donderdag 6 september speelt de 34-jarige aanvallende middenvelder, die sinds januari voor het Qatarese Al Gharafa uitkomt, in de oefenwedstrijd in Amsterdam tegen Peru zijn allerlaatste duel in het Nederlandse shirt. Drie dagen later neemt Oranje het in het Stade de France op tegen wereldkampioen Frankrijk in het kader van de nieuwe UEFA Nations League.

Koeman koos met de 21-jarige Ajacied Frenkie de Jong voor één nieuwe naam in zijn (voor)selectie.