Waarom prins William en Kate Middleton geen voogdij hebben over hun drie kinderen

Juridisch gezien hebben prins William en Kate Middleton geen voogdij over George, Charlotte en Louis. En als prins Harry en Meghan Markle er ooit op de wereld zetten, zal voor hen hetzelfde gelden. Als gevolg van een driehonderd jaar oude wet behoort de voogdij toe aan de regerende vorst, in dit geval dus Queen Elizabeth.

Volgens Marlene Eilers Koenig, royaltywatcher en auteur van boeken over het Britse koningshuis, zijn prins William en Kate Middleton niet de echte voogden zijn van hun kinderen, ook al zijn ze de ouders. Het gaat om een oude wet waarin wordt gesteld dat de vorst de voogdij over zijn nakomelingen heeft.

"Die wet gaat terug tot 1717, werd in het leven geroepen door koning George I en sindsdien niet aangepast", vertelt Koenig aan een Australische nieuwswebsite. "Hij deed dat omdat hij een slechte relatie had met zijn zoon, de toekomstige koning George II, en dankzij deze wet werd hij dus voogd over zijn kleinkinderen."

Respect

Dat wil concreet zeggen dat de Queen iets in de pap te brokken had bij de opvoeding van prins William en Harry en dat ook geldt voor de kinderen die zij hebben of zullen hebben. Maar volgens Koenig wordt dat in de praktijk maar weinig toegepast. En dat lijkt ook niet te zullen veranderen als Charles aan de macht komt. "Hij heeft veel respect voor de manier waarop William zijn kinderen opvoedt en begrijpt dat ze veel privé willen houden", zegt ze.

Echtscheiding

Dat de Queen over de uiteindelijke voogdij beschikt, zou trouwens de reden geweest zijn waarom William en Harry geen twistpunt waren bij de echtscheiding tussen Charles en Diana. Dat was ook het geval bij prins Andrew en Sarah Ferguson en hun dochters Eugenie en Beatrice. Dat Elizabeth echt iets te zeggen had, bleek amper één keer. Vlak voor haar dood wou Diana met haar kinderen afreizen naar Australië, maar daar stelde ze haar veto tegen.