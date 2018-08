“Duurste aankoop ooit” van Club Brugge is een feit: “Dit is een grote stap voor mijn toekomst”

Club Brugge is rond met Charleroi-aanvaller Kaveh Rezaei (26). De Iraniër tekende woensdag een contract van vier jaar bij blauw-zwart. Rezaei wordt met een bedrag tussen de 4,5 en 6 miljoen euro de duurste aankoop ooit voor Club Brugge. Charleroi-trainer Felice Mazzu reageerde teleurgesteld: “Voor ons is dit een groot verlies.”

Voor Club Brugge, dat pas nog vijftien miljoen euro cashte voor de uitgaande transfers van Anthony Limbombe en Abdoulay Diaby, was een nieuwe aanvaller een prioriteit. Wesley Moraes is namelijk voor lange tijd geschorst en Jelle Vossen is op de sukkel met de knie. Om die reden probeerde blauw-zwart Kaveh Rezaei al enige tijd naar Brugge te halen, maar twee eerdere boden werden geweigerd door Charleroi. Woensdagavond werd de transfer - in het gezelschap van manager Mogi Bayat - dan toch officieel beklonken. “Ik ben héél blij om hier te zijn en ik wil deel uitmaken van deze grote club”, vertelde de Iraanse spits. “Club Brugge is niet enkel groot in België, maar ook in Europa. Dit is een grote stap voor mijn toekomst als voetballer. Ik vecht altijd tot het einde van de wedstrijd. Ik scoor graag, maar wil ook de andere spelers op het veld helpen. Ik ben naar hier gekomen om kampioen te spelen en om goede resultaten te halen in de Champions League.”

Rezaei kwam nog maar een jaar geleden voor een paar honderdduizenden euro’s vanuit Iran naar Charleroi. In zijn debuutseizoen was hij meteen goed voor zestien goals en ook dit seizoen scoorde hij al drie keer. Enkele weken geleden had hij zijn contract nog met vijf jaar verlengd.

Charleroi-trainer teleurgesteld, maar heeft al vervanger

Charleroi-trainer Felice Mazzu reageerde bij Sudpresse al op de transfer. “Sportief gezien ga ik hier niet akkoord mee, maar het is nu eenmaal zo”, aldus Mazzu. “Voor ons is dit een groot verlies. Maar ik ben er me ook bewust van dat de club zo’n bod niet zomaar naast zich neer kan leggen. Voor de speler geldt trouwens hetzelfde. Ik ben blij voor hem. Ik heb vanochtend met veel respect met hem gesproken, al ben ik teleurgesteld voor mijn aanvalslinie. Kaveh is één van de beste aanvallers in België.”

Charleroi heeft ondertussen zijn vervanger voor Rezaei al beet. Victor Osimhen (een Nigeriaanse aanvaller van 19 jaar) wordt voor één seizoen gehuurd van Wolfsburg.