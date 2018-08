Doorbraak in moordzaak-Nicky Verstappen: politie in heel Europa op zoek naar vermiste verdachte (55)

Twintig jaar na zijn dood is er een grote doorbraak in het onderzoek naar de dood van de Nederlandse jongen Nicky Verstappen. Na een grootschalig DNA-onderzoek heeft de politie een "een-op-een match" met Jos Brech, een 55-jarige man die in augustus 1998, toen Nicky verdween, in Simpelveld woonde, niet ver van de plaats waar de jongen voor het laatst gezien werd. Brech is sinds april 2018 door zijn familie als vermist opgegeven.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 op elfjarige leeftijd tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide nabij Heerlen. De volgende avond werd hij dood en seksueel misbruikt aangetroffen in een veld op ruim een kilometer afstand van de camping.

De 55-jarige man die verdacht wordt, is in beeld gekomen omdat hij geen gehoor heeft gegeven aan de oproep om vrijwillig DNA af te staan. Jos Brech had geen enkele connectie met het slachtoffer. Omstreeks 00.30 uur op 12 augustus 1998 liep de man langs bij de plaats delict, en zijn naam werd toen opgeschreven. Later werd hij twee keer verhoord. Voor een eerder DNA-onderzoek werd Jos Brech niet geselecteerd, omdat hij werd gezien als een toevallige passant.

De man was na de moord op Nicky Verstappen actief bij de scouting en een peuterspeelzaal en werd eerder verdacht van een zedenmisdrijf. Die zaak werd geseponeerd.

In oktober 2017 is hij naar het buitenland vertrokken, sinds april 2018 ontbreekt ieder spoor. Brech zou wel nog leven. Een sporenonderzoek in zijn laatst gekende verblijfplaats, een chalet in de Vogezen in Frankrijk, leverde niets op. "Het is ons na twee maanden intensief zoeken niet gelukt hem te vinden", deelt de politie mee. Aangenomen wordt dat hij ondergedoken is. Er is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor Jos Brech.

Aangenomen wordt dat hij ondergedoken is. Er is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor Jos Brech.

