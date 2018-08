Afkeer over racisme op Pukkelpop: “Maar bijna niemand weet wat in Congo gebeurde”

Na de algemene afkeer over de racistische gezangen op Pukkelpop, beseffen ook de jongeren die zich eraan schuldig maakten dat hun gedrag niet door de beugel kan. Toch heeft ons land nog een grote inhaalbeweging voor de boeg als het gaat om de gruwel in Congo. “We erkennen dan wel onze fouten in de kolonies, maar bedekten die vroeger steeds met de mantel der liefde.”