Enkellaarsjes blijven niet voor niets de ultieme herfstfavoriet. Niet te warm, niet te fris en enorm veelzijdig. Tijdloos onder een jeans of elegant onder een zomerjurkje, zo draag je je enkellaarsjes nu al!

Elegant onder een zomerjurkje

Nagenieten van je zwierige zomerjurkjes? Een paar enkellaarsjes met stevige blokhak zorgen voor een verrassend contrast in je outfit. Koude zomeravond? Werk je look af met een mooie oversized cardigan of tijdloos jeansvestje.

Tijdloos met een jeans

Enkellaarsjes en jeans blijven een match made in heaven. Nu al pronken met je nieuwe paar? Combineer je jeans (met lichte wassing) met een off-shoulder top of losse blouse met print voor een flinke dosis boho chic.

Stoer met een plissérok

Als er één rok is die nog enkele seizoenen in onze kleerkast mag hangen, dan is het wel een plissérok. Met een T-shirt met quote of cosy sweater sla je nooit de bal mis. Combineren met een paar enkellaarsjes? Kies voor een laag, stoer paar!