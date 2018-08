Ongeval gebeurd? Smartphones duiken op: “Ramptoerist wordt ‘geactiveerd’ door verhoogde opwinding”

‘Toen het ongeval net gebeurd was, hebben we een trui over het gewonde zusje (van het overleden meisje, red.) gelegd, zodat ze geen kou zou krijgen. Veel omstanders vonden het op dat moment een beter idee om ­foto’s te nemen dan om de mensen te helpen.’ Dat vertelde buurt­bewoner Sven Van Vlierberghe na het dodelijke ongeval maandag in Sint-Niklaas.