Auto rijdt opzettelijk in op gemeentehuis in Nederlandse Lingewaard: “Een gezond mens doet dit niet”

Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag met opzet het gemeentehuis van Lingewaard in de Gelderse plaats Bemmel binnengereden. Vlak nadat de auto op het pand was ingereden, brak er brand uit. De politie meldt dat de bestuurder is omgekomen. De brandweer gaat niet uit van een aanslag.

Volgens de brandweer lagen twee gasflessen in de auto, waarvan er een ontplofte. “Of dat iets met de brand te maken heeft, is niet zeker, maar wel erg waarschijnlijk”, aldus een woordvoerder. “Je moet wel heel boos zijn op een gemeente, wil je daar naar binnenrijden. Dit doet een gezond mens niet. Verder kan ik lopende het onderzoek nog niets zeggen. Maar dit is geen aanslag, zoveel is duidelijk.”

De politie zegt een “stevig vermoeden” over de bestuurder te hebben. “Als dat vermoeden klopt, dan lijkt het inderdaad niet te gaan om een terreurdaad”, zegt een politiewoordvoerster. Of de persoon in kwestie bekendstond als verward of op een andere manier in beeld was bij instanties, kon ze nog niet zeggen.

De brand kon vrij snel geblust worden, maar de auto, het vuur, de rook en het bluswater hebben wel voor ernstige schade gezorgd. Daarom gaat het gemeentehuis woensdag niet open. De politie is ter plekke bezig met onderzoek naar het voorval.

Eind juni ramde een bestelbusje in Amsterdam nog de de glazen gevel van het pand van de krant De Telegraaf, waarna er eveneens brand uitbrak. De aanslag was vermoedelijk het werk van een criminele bende.