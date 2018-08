Brief aan nabestaanden van slachtoffers is klaar: “Dutroux heeft tekst na enkele kleine aanpassingen goedgekeurd”

Ieder woord is gewogen en hij is klaar om verstuurd te worden: de brief van Marc Dutroux aan (de nabestaanden van) zijn slachtoffers. Aan het eind van deze week of begin volgende week zullen Sabine Dardenne, Laetitia Delhez en de ouders van Julie, Mélissa, An and Eefje de brief ontvangen.

In mei maakte Bruno Dayez, de advocaat van Dutroux, bekend dat hij in naam van zijn cliënt aan een brief bezig was waarin de kindermoordenaar berouw toont voor zijn daden tegenover de slachtoffers en de ouders van de slachtoffers. Nu is hij klaar, meldt Sudpresse. “Marc Dutroux heeft de tekst, na enkele kleine aanpassingen, goedgekeurd”, aldus de raadsheer. “Ik zoek de meest recente adressen nog en dan zal ik hem versturen.”

Deze brief heeft niets te maken met het 44 pagina tellende epistel dat Dutroux in 2012 aan Julie Lejeunes vader schreef. In die brief, die de misdadiger op eigen initiatief schreef, probeerde Dutroux aan te tonen dat hij er alles aan had gedaan om het leven van Julie en Melissa te sparen.

Wegrotten in vergetelheid

De huidige brief zal anders van opzet zijn. Dayez heeft zich namelijk ten doel gesteld zijn beruchte cliënt vrij te krijgen. “Het is niet menswaardig om een persoon langer dan 25 jaar in de gevangenis te laten zitten en hem weg te laten rotten in de vergetelheid.”

Volledige verantwoordelijkheid

“We willen geen oorlog”, zegt de advocaat nog, die meermaals beledigd en bedreigd werd sinds hij de zaak van Dutroux op zich nam. De ontvoerder wil zijn excuses aanbieden en antwoorden op bepaalde vragen geven, klinkt het verder. “Het is een brief van verzoening en openheid. Dutroux, die zijn volledige verantwoordelijkheid voor de dood van de vier kinderen Julie, Melissa, An en Eefje neemt, spreekt de ouders en zijn slachtoffers aan om hen te vertellen dat, zelfs als hij ze niet rechtstreeks heeft gedood, hij klaar is om te reageren op hun verzoeken.”

Welke vragen zou Dutroux dan moeten beantwoorden? “Dat weten we niet, dat is aan de ouders”, aldus Dayez. “Slachtoffers en nabestaanden kunnen met verschillende vragen en verzoeken zitten. De deur staat open.” De raadsman benadrukt dat er ook een risico verbonden zit aan de openheid. “Natuurlijk zal het de waarheid van Marc Dutroux zijn, wat hen mogelijk niet tevreden kan stellen.”

Ook met de manier waarop er contact wordt gelegd, is alles mogelijk, bijvoorbeeld schriftelijk of met een ontmoeting, besluit Dayez.

Ontvoeringen

Dutroux werd in 1996 opgepakt voor de ontvoering van zes meisjes, waaronder de Limburgse vriendinnen Eefje Lambrecks en An Marchal. Slechts twee slachtoffers, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, overleefden de ontvoering.