Hulp om naar het toilet te gaan, een dagelijkse wasbeurt of onvoldoende omkadering van het personeel. Dat zijn de vaakst gehoorde klachten die toekomen bij de Woonzorglijn. Het aantal klachten zit overigens in de lift. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen woensdag.

Wie als bewoner, familielid of zelfs personeelslid klachten of vragen heeft over woonvoorzieningen voor ouderen, kan bij de Vlaamse overheid terecht bij de Woonzorglijn. Zij kan de klacht zelf onderzoeken ...