Voormalige advocaat Donald Trump pleit schuldig aan betalen zwijggeld en fraude

Michael Cohen, de voormalige advocaat van Donald Trump, heeft dinsdagavond schuldig gepleit aan bankfraude en het schenden van federale campagneregels. Cohen had daarover een akkoord bereikt met zijn aanklagers. De uitspraak volgt op 12 december.

Onderzoekers proberen al maanden na te gaan of de voormalige ‘fixer’ van Trump zich schuldig gemaakt heeft aan fraude. Zo zou hij zwijggeld hebben betaald aan meerdere vrouwen die beweren een affaire te hebben gehad met Donald Trump. Hij wordt ook verdacht van bankfraude en belastingontduiking.

Cohen bereikte in zijn zaak dinsdag een deal met zijn aanklagers. De details van die minnelijke schikking zijn nog niet bekend, maar in ruil voor enkele tegemoetkomingen, zoals een mogelijke strafvermindering, heeft Cohen dus schuldig gepleit. Hij riskeert een maximum celstraf van 5 jaar en 3 maanden.

De overeenkomst tussen Cohen en zijn aanklagers is slecht nieuws voor president Donald Trump. Cohen maakte tijdens de kiescampagne in 2016 deel uit van een select groepje vertrouwelingen van Trump en regelde onder meer de betaling van zwijggeld aan de voormalige pornoactrice Stormy Daniels. Daarenboven werd dinsdagavond ook al de gewezen campagneleider van Trump, Paul Manafort, veroordeeld wegens oplichting en belastingontduiking.

Niet verplicht informatie te delen

Cohen beschikt dus over heel wat informatie over Trump, en dat terwijl een speciaal team van aanklagers ook een onderzoek voert naar vermeende banden van de Amerikaanse president met Rusland. Zo verklaarde Cohen eind juli al dat Trump wel degelijk afwist van een geheime ontmoeting die zijn zoon en schoonzoon in 2016 zouden hebben gehad met een Russische advocate die belastend materiaal over Hillary Clinton had beloofd. In april doorzochten FBI-agenten het kantoor, de woning en een hotelkamer van Cohen. Ze namen niet alleen e-mails, documenten en bedrijfspapieren in beslag, maar ook een opname waarin Trump het met Cohen heeft over de betaling van zwijggeld aan Stormy Daniels.

Trump blijft die banden tot op vandaag ontkennen, en noemt dat onderzoek een ‘heksenjacht’. The New York Times en CNN melden echter dat Cohen een deal heeft weten te sluiten die hem niet verplicht tot het delen van informatie met de justitiële autoriteiten.