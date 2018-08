Brengen schuldbekentenissen ex-advocaat Trump de president in nauwe schoentjes?

Michael Cohen (51), de ex-advocaat van Donald Trump, heeft een schuldbekentenis afgelegd tegenover de procureur in Manhattan. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Zo zou hij onder meer toegegeven dat hij betrokken was in verschillende fiscale vehikels, dat hij campagnegelden heeft misbruikt en vrouwen heeft omgekocht. Zijn verklaringen kunnen de Amerikaanse president alvast in nauwe schoentjes brengen.

Het Amerikaanse gerecht heeft sinds een paar maanden meer belangstelling voor de “affaires” van de gewezen vertrouweling van Trump, dan voor zijn activiteiten als advocaat. Cohen bekende dat hij 130.000 dollar (omgerekend 112.000 euro) betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. In ruil zou zij zwijgen over haar vermoedelijke seksuele relatie met Donald Trump in 2006. Cohen zou de ex-vastgoedmagnaat en miljardair ook diensten bewezen hebben door andere duistere affaires uit de schijnwerpers te houden, berichten Amerikaanse media.

Het fiscale luik van het onderzoek is vooral gericht op Cohens taxiactiviteiten. Cohen kocht enkele tientallen taxilicenties, waar hij nog altijd de controle over heeft, en die enkele honderdduizenden dollars hebben opgebracht de voorbije vijf jaar. Een deel daarvan was in cash, schrijft de Wall Street Journal. Het team van Geoffrey Berman, de federale procureur van Manhattan, zou ook nagaan of Cohen geen valse verklaringen aflegde om leningen binnen te rijven waarmee hij nieuwe licenties kon kopen.

Gevaarlijk

Volgens verschillende Amerikaanse media heeft Cohen nu schuldbekentenis afgelegd, in ruil voor een mogelijke strafvermindering en een vlotter proces. Maar wat die deal met de procureur exact inhoudt, daarover zij nog geen details bekend. Dat betekent dus dat de ex-vertrouweling van de Amerikaanse president wellicht heel gevoelige informatie heeft gelekt. Details die Trump weleens in nauwe schoentjes kunnen brengen.

De voorbije weken gaf Cohen alvast een voorproefje. Eerst door een tape te lekken waarin ze zwijggeld voor een Playboymodel bespreken. Nadien door te stellen dat Trump wél op de hoogte was van de fameuze ontmoeting ­tussen zijn campagneteam en Russische ­lobbyisten. De exacte reden voor de ommezwaai van Cohen is voorlopig wel nog onduidelijk. Wil hij Donald Trump onder druk zetten, wil hij een deal sluiten met de speciale aanklager of heeft hij – zoals zijn eigen advocaat beweert – oprecht het licht gezien en wil hij alleen nog de waarheid vertellen? Wat het motief ook zij, het belooft behoorlijk gevaarlijk te worden voor de president.