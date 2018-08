HasseltHet aantal pleeggezinnen in Vlaanderen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat is goed nieuws, want er is ook meer nood aan pleegzorg sinds het nieuwe decreet pleegzorg in 2014 in werking trad. Dat wil kinderen onder de zes jaar prioritair in gezinnen onderbrengen, maar door een tekort aan pleegouders moeten sommige erg jonge kinderen nog altijd naar instellingen.