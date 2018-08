The Sore Losers komen naar Genk

Op 5 oktober verschijnt ‘Gracias Señor’, het nieuwe album van The Sore Losers. De Limburgers speelden pas nog een geslaagd optreden op Pukkelpop en duiken vanaf 13 oktober opnieuw de clubs in voor een tournee die hen opvallend vaak naar Nederland brengt, maar ook naar Frankrijk en Zwitserland. In Limburg spelen The Sore Losers op 20 oktober in C-Mine Genk. Tickets kosten 23 euro in voorverkoop en 26 aan de kassa. Andere Belgische passages zijn onder andere op 17 oktober in de Reflektor in Luik, 26 oktober in het Depot Leuven, 27 oktober de Roma Antwerpen en 10 februari in de Botanique Brussel. (cru)

Tickets & info voor Genk: c-minecultuurcentrum.be