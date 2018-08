Zweeds gevechtsvliegtuig gecrasht na botsing met vlucht vogels

Een Zweeds gevechtsvliegtuig is dinsdag in Ronneby neergestort nadat het in een vlucht grote vogels was terechtgekomen. De piloot kon zich redden met zijn schietstoel, aldus de hulpdiensten. Na de botsing op een hoogte van rond de 1.000 meter in het zuiden van Zweden had hij de controle over zijn toestel kwijtgespeeld, waarna hij gebruikmaakte van zijn schietstoel. Hij werd uit het toestel gekatapulteerd en zweefde met zijn valscherm veilig naar beneden. Het vliegtuig stortte enkele kilometers verder te pletter in een bos en veroorzaakte een brand.