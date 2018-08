Onze journalisten liften naar Rome: op de snelweg naar de zon

Woensdagochtend, Lyon. Op dag drie van ons liftavontuur hebben we een ambitieus doel gesteld: we willen ons avondeten in het Italiaans bestellen. Dus begint het spelletje weer van voor af aan. Wij langs de weg, rugzak stevig omgegord, bordje met ‘direction Midi’ in de hand, duim in de lucht en geforceerde hemelsbrede glimlach op het gezicht. Een dag vol lifterspsychologie, jaloerse echtgenotes, gevulde varkensdarmen en een cactusverzamelaar. U dacht dat files enkel een hedendaags fenomeen zijn? Ook bij de Romeinen was het vaak aanschuiven op de weg. Klinkt als een mop uit ‘Astérix’, maar er is historisch bewijs voor.

Zo moet het zijn om langs de weg te staan tippelen. We staan in het centrum van Lyon, al een uur vruchteloos de aandacht trekkend van voorbijrijdende automobilisten. Nu ja, staan is niet voldoende. Je ...