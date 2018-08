En daar is wolf nummer drie

HASSELTEr leeft nu ook een wolf in de Hoge Venen. Op 28 juni en op 9 augustus werd daar een wolf haarscherp gefotografeerd door twee cameravallen. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde dier. Dat brengt het aantal wolven dat op dit ogenblik met zekerheid in ons land leeft op drie. In het militair domein van Leopoldsburg en Bosland wonen ook nog steeds Naya en haar ‘lief’ August. Nadat de laatste wolf in 1897 in ons land gespot werd, zijn er sinds 2011 vijf gesignaleerd.