Bestuurder die kleuter doodreed had geen geldig rijbewijs, zusje buiten levensgevaar

Sint-Niklaas - De 21-jarige autobestuurder die maandag het dodelijk ongeval in Sint-Niklaas veroorzaakte, wordt voorgeleid voor onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf, onopzettelijke slagen en verwondingen en rijden zonder geldig rijbewijs. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De chauffeur verklaarde dat hij werd afgeleid door zijn passagier. “Daardoor kon ik de auto niet meer op de baan houden”.

De bestuurder, een 21-jarige Nederlander die in Sint-Niklaas woont, werd dinsdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem aanhield. Vrijdag moet hij voor de raadkamer verschenen. Volgens het parket van Dendermonde reed de man zonder geldig rijbewijs. “Hij is aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, sturen zonder geldig rijbewijs en vluchtmisdrijf.”

Passagier

Na het ongeval was de bestuurder weg gestapt, maar nadien keerde hij terug. Naar eigen zeggen wou hij verhaal gaan halen bij zijn passagier, een 21-jarige man uit Waasmunster met een zwaar politioneel verleden aan wie hij het ongeval toeschrijft en diens 24-jarige vriendin uit Waasmunster, die als derde persoon op de achterbank zat. De vrouw raakte door de klap zwaargewond. Ze werd na het ongeval door haar vriend zelf met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Temse

Volgens de bestuurder had hij het koppel, die kennissen van hem zijn, opgepikt om een ritje te gaan maken in Temse. De auto waarmee hij reed zou hij geleend hebben van een kennis in Nederland, die de wagen op haar beurt gehuurd had.

De man zou zwaar onder de indruk van de feiten zijn, en heeft spijt voor zijn daden. “Ik zal ermee moeten leren leven dat ik de dood van een kind veroorzaakt heb.”

Buiten levensgevaar

Het andere kindje, 8 jaar oud, is ondertussen buiten levensgevaar. De 42-jarige moeder werd gisteravond geopereerd maar verkeert nog steeds in kritieke toestand. Op de plaats van het ongeval werden intussen heel wat bloemen en rouwbetuigingen neergelegd.

De dodelijke aanrijding gebeurde rond 16.15 uur op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. De autobestuurder verloor de controle over het voertuig en reed drie voetgangers aan. De slachtoffers waren een moeder van 42 en haar twee dochters van 8 en 5 jaar oud uit Sint-Niklaas. Het 5-jarige meisje overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De andere twee slachtoffers werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van het voertuig nam na de aanrijding te voet de vlucht, maar hij keerde kort daarna terug naar de plaats van het ongeval en werd opgepakt. De 21-jarige man uit Sint-Niklaas reed te snel, maar volgens Het Nieuwsblad verklaarde hij dat hij werd afgeleid door zijn passagier. De autobestuurder had geen geldig rijbewijs en hij was politioneel gekend.

De onderzoeksrechter liet hem aanhouden voor onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf, onopzettelijke slagen en verwondingen en rijden zonder geldig rijbewijs. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Dendermonde, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

In het belang van het onderzoek wordt er geen verdere informatie gegeven, meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.