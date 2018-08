Droef nieuws uit Pairi Daiza: opnieuw koala overleden

Triest nieuws uit dierenpark Pairi Daiza: maandag is koala Carina onverwacht overleden. Het is de tweede koala die deze maand het leven laat in het park, opnieuw door gezondheidsproblemen.

Carina werd geboren in januari 2013 en werd door haar verzorgers omschreven als timide en gereserveerd. Ze kroop heel graag hoog in de bomen om van daaruit haar speelkameraden en mensen te observeren, staat op de website van Pairi Daiza te lezen. Maar het dierenpark in Brugelette plaatste maandag droef nieuws op haar Facebookpagina.

“Carina, één van onze vrouwelijke koala’s, is gestorven”, klinkt het in de mededeling. “Zoals bijna alle koala’s was Carina drager van het koala-retrovirus. Het kan dat dit virus zich nooit ontwikkelt, maar bij Carina ontwikkelde het virus zich jammer genoeg wel.”

“Het koala-retrovirus is vergelijkbaar met de kattenleukemie omdat die ook viraal en dodelijk is. Alleen, is het koala-retrovirus aanwezig in het genoom van de koala waardoor een vaccin ontwikkelen onmogelijk is en chémotherapie geen enkel effect heeft.”

“Wij hebben vandaag onze onmacht moeten aanvaarden”, meldt het park nog. “Carina heeft ons vandaag rustig verlaten in het bijzijn van de dierenartsen en haar verzorgers.”

Begin augustus moest Pairi Daiza ook al het droeve nieuws melden dat Zelda, een andere vrouwelijke koala, was overleden. Het dier stierf aan ernstige gastro-enteritis. Het park beschikt nu nog over één vrouwelijke koala, Coco.