VS deporteren ex-bewaker van concentratiekamp (95): “Nazi’s zullen geen rust kennen op Amerikaanse bodem”

Jakiw Palij, een voormalige nazikampbewaker die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten leefde, is uit de VS naar Duitsland gedeporteerd. Dat meldt het Witte Huis. De in Polen geboren man is vandaag 95 jaar oud en werkte in 1941 als SS-assistent in het werkkamp Trawniki, waar ruim 6.000 Joden werden uitgeroeid.

Volgens de mededeling is Palij de laatste gekende ex-nazi die nog op Amerikaans grondgebied vertoefde. Hij vluchtte in 1949 naar de Verenigde Staten. kreeg acht jaar later de Amerikaanse nationaliteit. Die werd hem in 2003 afgenomen omdat hij gelogen had over zijn SS-verleden. De procureur zei toen dat de kampbewaker gevangenen had verhinderd te ontsnappen en dat hij “rechtstreeks had bijgedragen tot hun uitmoording”, wat Palij steeds ontkende.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de Amerikaanse autoriteiten en betogingen voor de woning van de ex-bewaker in New York kon hij lange tijd niet uitgewezen worden. “Palij loog over het feit dat hij nazi was en bleef gedurende decennia in de Verenigde Staten. Zijn uitwijzing geeft een sterke boodschap: zij die nazi-misdaden en andere schendingen van de mensenrechten mogelijk maakten, worden niet geduld in de VS en zullen geen toevlucht krijgen op Amerikaanse bodem”, aldus nog het Witte Huis.

Palij is naar Duitsland bracht. “Met de opname van Palij geeft de federale regering een duidelijk signaal van morele verantwoordelijkheid van Duitsland”, klinkt het bij het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. De bejaarde man, die dinsdagmorgen op de luchthaven van Düsseldorf landde, werd daarna volgens de Duitse pers naar een geriatrisch centrum bij Münster gebracht.

Foto: AP

Het huis waar Palij woonde in Queens, New York. Foto: AP