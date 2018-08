Beringen“De Vlaamse regering moet het gevaarlijke kruispunt tussen de Kasteletsingel en de Nijverheidsstraat in Beringen nu al aanpakken in plaats van te wachten tot 2020.” Dat zegt Björn Rzoska, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement, die deze week langs 22 gevaarlijke punten in heel Vlaanderen fietst.