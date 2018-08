Minder suikers en vetten in voeding volgens industrie maar experts zijn kritisch: “Show van de schone schijn”

Hasselt -

Volgens de voedselindustrie daalde de hoeveelheid suiker de laatste vier jaar met 7,1 procent in frisdranken en met 3,8 procent in zuivelproducten. Dat zou onder andere het gevolg zijn van het Convenant Evenwichtige Voeding dat de sector in 2012 sloot met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Maar niet alle voedingsexperts zijn even enthousiast. “De overheid zou zelf meer moeten doen want er komt een obesitasepidemie aan.”