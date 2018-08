Roekeloze bestuurder maait moeder en twee kinderen van voetpad: één kindje (5) overleden

Een moeder en twee kinderen zijn kort na 16 uur aangereden op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. Eén kind (5) is overleden, de moeder en haar andere kind verkeren in levensgevaar. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Verschillende inzittenden van de wagen zijn intussen opgepakt. Het is nog niet duidelijk of er sprake was van een vluchtmisdrijf en of er betrokkenen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.