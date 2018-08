Nederlander moet na 55 uur zwemmen stoppen met ‘Elfstedentocht’

De Nederlander Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtocht langs elf Friese steden moeten staken na 163 kilometer en ongeveer 55 uur zwemmen. Zijn begeleidend arts vond het niet langer verantwoord om door te gaan en besliste dat van der Weijden niet verder mocht zwemmen.

De 37-jarige Van der Weijden was onderweg naar Dokkum, de laatste Friese stad die hij nog aan moest doen. Hij had al een aantal uur vertraging opgelopen, en het was duidelijk dat het niet zou lukken om op schema om 19.00 uur te finishen in Leeuwarden.

Na het middaguur besloot hij een pauze in te lassen om kort te rusten, de zwemmer had het erg koud. Hij werd onderzocht door zijn artsen, die concludeerden dat zijn zoutgehalte niet op peil was. Toeschouwers juichten de topsporter vanuit de weilanden aan de kant toe terwijl hij uit het water werd gehaald. Van der Weijden gaat naar het ziekenhuis voor controle.

In een interview met de organisatie van de Elfstedenzwemtocht zei hij in de ochtend al vanuit het water “een pittige nacht” achter de rug te hebben. Op live beelden van zijn tocht was te zien dat zijn slag flink vertraagd was. Van der Weijden zei “zijn stinkende best” te willen doen om Dokkum in ieder geval te halen, maar dat bleek kilometers later toch te veel te zijn.

Met de tocht is inmiddels zeker 800.000 euro ingezameld voor kankeronderzoek, zegt een woordvoerder van zijn team maandagochtend tegenover persbureau ANP. De organisatie verwachtte wel dat dit bedrag nog zou oplopen. Van der Weijden kreeg tijdens loopbaan als zwemmer leukemie.

De afgelopen dagen hebben duizenden toeschouwers Van der Weijden toegejuicht vanaf de kade en bruggen. Ook oud-schaatser Erben Wennemars en cabaretier Freek de Jonge voeren enkele uren mee om Van der Weijden mentaal te ondersteunen.

