Schrijnende foto’s: zo veel bankbiljetten heb je nodig om basisproducten als toiletpapier te kopen in Venezuela

Venezuela zit in een diepe crisis. Zowel op politiek als economisch vlak. Vooral de hyperinflatie - die volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tegen eind het jaar kan oplopen tot 1 miljoen procent - slaat keihard toe in het Zuid-Amerikaanse land. Een schrijnend voorbeeld was bijvoorbeeld dat je voor amper één euro liefst 6,2 miljoen (!) liter benzine kon tanken, maar ook deze foto’s geven vatten de omvang van de crisis perfect samen. Je ziet telkens een basisproduct met erbij de stapel biljetten (van de nationale munt, de bolivar) die je nodig hebt om dat product te kopen. Stel u maar eens voor hoeveel cash u moet meenemen voor een volle winkelkar.