Handtassen heb je nooit genoeg, toch? Met het nieuwe modeseizoen in aantocht kunnen we zonder zorgen enkele nieuwe exemplaren aan ons verlanglijstje toevoegen. Noteren, deze tas wordt dé nieuwe it-bag!

Praktisch en stijlvol

Vroeger waren ze enkel populair vanwege hun praktische kant, vanaf de jaren ’70 werden ze een van de belangrijkste accessoires in de modewereld. Zadeltasjes of ‘saddle bags’ worden opnieuw hot & happening deze herfst! Zowel chic als casual, een zadeltas past op elke outfit. Tip: investeer in een neutrale kleur om eindeloos te kunnen combineren.

Waarom ook jij er eentje moet hebben

Hoe praktischer een mode-item, hoe beter. Of je je zadeltas nu gekruist over je lichaam of los over je schouder draagt, je kan handsfree aan je dag beginnen. Over het algemeen is de riem van een saddle bag ook iets breder dan een gewone schoudertas. Geen risico op afzakken dus!

Last but not least: al je spullen blijven beschermd tegen het klassieke Belgische weer dankzij de flap aan de voorkant. Nog een reden nodig om er eentje aan te schaffen?