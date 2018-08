Politie schiet man neer die agenten wilde aanvallen met mes in Barcelona

In Barcelona is een man neergeschoten die politieagenten wilde aanvallen. Dat melden de Mossos d’Esquadra, de politie van Barcelona, op Twitter. De feiten vonden iets voor 06.00 uur plaats in het politiebureau van Conellà.

Persagentschap EFE meldt op basis van bronnen dat de dader in het politiebureau gestorven is, nadat hij door een agent die aan de onthaal zat van het kantoor was neergeschoten. Geen van de agenten die op het moment van het incident in het kantoor aanwezig waren, raakte gewond.

Volgens de Spaanse media had de man een mes bij zich, en riep hij “Allahu Akbar” (God is groot). De dader zou een 29-jarige man van Algerijnse afkomst zijn, die woonde in de wijk en een Spaanse vreemdelingenkaart had. De politie heeft een huiszoekingsbevel verkregen om de woning van de man te doorzoeken. Ze onderzoeken ook de laatste bewegingen van de dader. Zijn vriendin werd meegenomen voor verhoor.

De autoriteiten hebben een onderzoek gestart naar de juiste omstandigheden van het incident en het motief van de dader, aldus de Catalaanse politie nog. Het is momenteel nog te vroeg om de aanval als een terroristische daad te bestempelen. De politie zou om 12.00 uur meer informatie verschaffen aan de pers, meldt La Vanguardia.

Volgens bronnen dicht bij het onderzoek gaan de speurders er momenteel van uit dat de aanval het werk was van een gestoorde persoon. De Mossos hebben ondertussen intern het bevel gegeven om de bewaking in de politiebureaus op te voeren, uit vrees voor nieuwe aanvallen.

Vrijdag nog werd in Barcelona de aanslag op de Ramblas van 17 augustus 2017 herdacht. Toen reed een man met een bestelwagen in op de massa in de populaire laan. Bij de aanslag en een tweede verijdelde aanslag enkele uren later in de badstad Cambrils, kwamen in totaal 16 mensen om het leven en raakten meer dan 150 mensen gewond.