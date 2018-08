“Tegen 2030 weten we exact waar en hoe zwaar een onweer toeslaat”

HASSELTHet European Space Agency (ESA) schiet dinsdag de satelliet Aeolus de ruimte in, die de weersvoorspellingen drastisch zal veranderen. Aeolus moet vanop 320 kilometer hoogte de wind op aarde in kaart brengen. “In de nabije toekomst zullen we daardoor met een hogere graad van betrouwbaarheid kunnen zeggen hoe het weer binnen zeven dagen is”, zegt KMI-weerman David Dehenauw.