Alle 43 slachtoffers van ramp in Genua geborgen, maar...

genuaDe bergingswerkers in Genua hebben gisteren de laatste drie slachtoffers vanonder het puin van de ingestorte snelwegbrug gehaald. De Italiaanse regering schuift de schuld voor de ramp, die in totaal aan 43 mensen het leven heeft gekost, volledig in de schoenen van de wegbeheerder, en weigert hun aanbod van een half miljard euro aan steun.