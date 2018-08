BerlijnVladimir Poetin vraagt Europese steun bij de heropbouw van Syrië. Dat bleek tijdens een meer dan drie uur durend gesprek van de Russische president met de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdagavond. Voorts hadden de twee het in een Duits wijnkasteel over Oekraïne en Iran, en over de Nord Stream2-gasleiding tussen Rusland en Duitsland.