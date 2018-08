Deze lengte van jurk past perfect bij je figuur

Het is niet omdat je vriendin zo prachtig met die ene jurk staat dat dit ook voor jou geldt. Grote kans dat jullie figuur van elkaar verschilt, en dus ook de snit van jurk of rok die je moet dragen. Elke vrouw is uniek, en daar hoort ook een andere kledinglengte bij.

Kleine vrouwen

Kleine vrouwen doen er goed aan wat meer bloot te tonen dan grote vrouwen. Een mini-jurkje dat net boven de knie valt, is een goede keuze aangezien je hiermee een flink stuk van je benen laat zien. Shop allesbehalve lange jurken met een hoepelachtige rok of asymmetrische model, want die doen je nog kleiner lijken. Wil je toch voor een maxi-jurk gaan? Kies dan een aanspannend modelletje dat mooi rond je figuur valt of recht naar beneden hangt en een grote split heeft. Ook een diepe V-hals verlengt optisch je figuur.

Grote vrouwen

Voor grote vrouwen geldt dan weer het omgekeerde: jullie zijn ontzettend mooi met een lange jurk die volledig tot op de grond valt. Om het te downdressen, kan je er een paar sneakers onder dragen, maar voor een avondfeest mag je jezelf gerust nòg wat groter maken met een hak. Een mini-jurkje is dan weer iets minder geschikt voor jou, het kan nogal snel te bloot overkomen. Je ziet zoveel been dat je lichaam uit balans geraakt en je nog enkele centimeters groter toont dan je bent.

Alle vrouwen

Goed nieuws, er bestaat ook een lengte waar alle vrouwen mee staan: de midi (ofte: een jurk die tot op het midden van je kuiten valt). Kleine vrouwen kunnen er wel best een hakje onder dragen aangezien er maar een klein deeltje van hun been getoond wordt. Grote dames mogen dat ook doen, maar zij kunnen net zo goed gaan voor een platte sneaker of espadrille.