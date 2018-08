Deze print past het best bij jouw figuur

Als er één modetrend is dat elk jaar helemaal terug is, dan zijn het prints wel. Niet elke print past bij jouw figuur, maar of je nu groot of klein bent: er bestaat een print die jou flatteert!

Zijn je heupen breder dan je schouders?

De perfecte print voor een peerfiguur legt de nadruk op het smalste deel van je lichaam, namelijk je taille en schouders. Kies voor een geprinte top of blouse met een groot motief, dat zet je sterkste punten in de kijker. Liever een jurk of rok dragen? Kies dan voor een kleine print (kleine bloemetjes of polka dots bijvoorbeeld), die camoufleert je probleemzone.

Slanke benen, maar ontevreden over je buik?

Ook voor een klassiek appelfiguur bestaat er de perfecte print. Jouw sleutelwoord: balans! Kies voor een rok of broek in een felgekleurde print (of eentje met groot motief) en combineer met donkere basisstukken bovenaan. Tip: probeer eens een horizontaal gestreept item onderaan om nog meer balans te creëren.

Weinig rondingen?

Atletisch gebouwde vrouwen kunnen met de juiste print enkele curves faken. Zowel een kleine, fijne als een grote, drukke print geeft jouw figuur een boost. Je hoeft enkel in het achterhoofd te houden dat een kleine print camoufleert en een grote accentueert. Van top tot teen in een drukke print? Why not!

Klein en fijn gebouwd?

Enkele optische centimeters faken? Hoe kleiner de print, kleine polka dots bijvoorbeeld, hoe beter. Zin in een streepje? Verticale strepen zorgen ervoor dat je er optisch groter lijkt. Grote motieven zijn een no-go!