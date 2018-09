Hier moet je op letten als je nieuwe kinderschoenen koopt

Ravotten op de speelplaats, voetballen in de tuin en….lopen om de bus te halen. Voor het nieuwe schooljaar kunnen je kinderen maar beter stevig in hun schoenen staan. Hoe je echt stevige schoenen vindt, dat lees je hier.

Kies voor schoenen met een rubberen tip en zool

Schoenen met een rubberen neus kunnen letterlijk tegen een stootje. Ook een echte rubberen zool is een goed idee: die zijn slijtvaster dan een zool van kunststof. Niet alleen zijn ze goed bestand tegen krassen en beschadigingen, dankzij hun flexibiliteit kunnen kinderen er ook vrij in bewegen. Doorgaans geldt dat hoe jonger je oogappel is, hoe flexibeler de zool dient te zijn. Een robuuste schoen betekent dus zeker niet een 'stijve' schoen.

Kies voor een stevig hielstuk

Eén van de belangrijkste vereisten voor een degelijke kinderschoen, is een stevig hielstuk. Een schoen met een stevig hielstuk zorgt voor een optimale ondersteuning van het hielbeen zodat de voet in de juiste positie blijft en dus ook een goede houding aanneemt.

Kies voor een gemakkelijke sluiting

Voor peuters die nog maar net kunnen wandelen kies je beter voor veters zodat de schoen perfect om de voet sluit en ze wat extra steun hebben. Zodra je kind naar school gaat, zijn veterschoenen geen must meer. Schoenen met klittenband of veterschoenen met een rits aan de zijkant bieden even veel comfort en besparen je tijd!