Houthalense winnaar van Orléansvlucht in de bloemetjes gezet

Vrijdag was het slotdag van het 51ste Orléansjaar waar onze krant, samen met de Limburgse Fondclub, medeorganisator van is. Na vijftig gouden edities trekken we volop de kaart om dé vlucht van Limburg een nieuw elan te geven. Zo niet enkel een vette cashprijzenpot voor de snelste gewestelijke derbyduiven, wiens melker een kaar van de LFC bezit, maar dé triomfater – Michel Vandeput (55) – werd gisteren bedolven onder een prijzenregen met als hoofdvogel de mooie geldprijs van 1.500 euro. Hij en zijn gezin kreeg, in bijzijn van buren, vrienden en collega-duivenmelkers de LFC-cheque uitgereikt. Een geschenk dat hij als kleine bescheiden liefhebber met grote dank en waardering in ontvangst nam.

Bekijk hier alle foto's van de huldiging.

Klokslag 13 uur werd er aangebeld bij Michel en echtgenote Inge in de hoop dat ze thuis waren om de feestdelegatie te ontvangen. Een stralende Vandeput, ...