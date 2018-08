Minstens 35 gewonden bij treinbotsing nabij Machu Picchu

In het zuiden van Peru zijn in de buurt van de Incastad Machu Picchu dinsdag twee toeristentreinen gebotst. Volgens het ministerie van Gezondheid vielen er “minstens 35 gewonden”, onder wie Amerikanen, Zuid-Koreanen, een Chileen en een Fransman. Twee slachtoffers, beiden buitenlandse toeristen, verkeren in een kritieke toestand.