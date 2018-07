Rik Valcke verwacht ook zonder Pieter Timmers goede resultaten van de Belgen EK zwemmen

Ondanks het (waarschijnlijke) uitvallen van Pieter Timmers ziet Rik Valcke, coach van de Vlaamse zwemelite en de Belgische aflossingsteams, de Europese kampioenschappen in Glasgow positief tegemoet. “Ik denk dat we goede kampioenschappen mogen verwachten”, verklaarde Valcke dinsdag na de eerste training in het zwembad van Glasgow.

“Natuurlijk is het doodjammer dat we Timmers verliezen, want hij was echt in vorm. Ook voor de aflossingsteams betekent het een serieuze aderlating. We zullen onze ambities bij moeten stellen.”

“Ik verwacht wel wat van Kimberly Buys op de 50 meter vlinderslag (ze heeft de vijfde tijd van alle deelneemsters) en op de 200 meter schoolslag van Fanny Lecluyse (elfde tijd), die haar beste niveau teruggevonden heeft. Een podium halen wordt moeilijk, maar in een finale is alles mogelijk. Voor de jonge Valentine Dumont zou een finale al fantastisch zijn. Voor een podium is het nog wat te vroeg, denk ik.”