“Passagiersvliegtuig neergestort in Mexico”

In het noordwesten van Mexico is dinsdag een vliegtuig vlak na het opstijgen neergestort met minstens 100 mensen aan boord. Dat berichten lokale media. Het ongeval gebeurde in de stad Durango.

Aeroméxico, de grootste luchtvaartmaatschappij van het land, meldt op Twitter dat het om vlucht AM 2431 gaat, van de internationale luchthaven van Durango naar Mexico-Stad. De vlucht werd uitgevoerd met een tweemotorige Embraer 190 met een capaciteit van 100 passagiers.

Over de aanleiding van de crash zijn nog geen details bekend. “We werken eraan om bijkomende informatie te verkrijgen en meer details te geven zodra die beschikbaar en bevestigd zijn”, zegt Aeroméxico. “Onze prioriteit is de veiligheid te garanderen van de klanten en de bemanning aan boord.”

Ook over het aantal slachtoffers is er geen duidelijkheid. “Officieel zijn er nog geen cijfers over gewonden of doden. De details van de hulpoperatie zullen binnenkort worden bekendgemaakt”, zegt de gouverneur van de deelstaat Durango, José Aispuro, op Twitter. Volgens de commerciële nieuwszender Milenio vielen er 80 gewonden.

We are aware of an accident in Durango and we're working to gather details and verify the information. Follow our official communication channels for more updates. — Aeromexico (@AeromexicoUSA) 31 juli 2018