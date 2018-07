Niet langer Mad Max

In België waren we Maxime Lestienne al een beetje vergeten. Tot Michel Preud’homme hem weer opviste om Junior Edmilson op te volgen bij Standard. Ook al hadden Mad Max en MPH een haat-liefdeverhouding bij Club Brugge, wederzijdse waardering is er altijd geweest. “Ik had vroeger beter naar Michel moeten luisteren”, zegt Lestienne, nog altijd maar 26.

In 2008 debuteerde de 16-jarige Maxime Lestienne in de eerste ploeg van Moeskroen. Een straatschoffie met bakken talent. In vroegere interviews gaf hij aan dat het zonder voetbal verkeerd had kunnen aflopen ...