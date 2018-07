“Wij hebben geen B-ploeg”

Voor hetzelfde geld hadden we hem in zijn Prishtina gesproken, een knotsgekke strafschoppenreeks besliste er anders over. Maar Edon Zhegrova (19) voelt zich ook in Luxemburg in zijn sas, tegen Fola Esch wil hij net als in de thuismatch knallen. “Elke kans wil ik grijpen, ook met een gewijzigd team. Dit is zo’n sterke kern dat we geen B-ploeg hebben.”