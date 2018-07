“Fortnite veranderde mij in een suïcidale, stelende en liegende drugsverslaafde”

Geen videogame die zo populair is als Fortnite. Over de hele wereld spelen miljoenen kinderen het razend populaire online rollenspel. Voor de 17-jarige Carl Thompson werd Fortnite echter niet meer gewoon een spel, maar een heuse verslaving. Eentje die hem tot op zijn absolute dieptepunt bracht. “Ik was miserabel en kon niet meer functioneren.”

De Britse Carl Thompson was een tiener zoals alle anderen toen hij in november Fortnite begon te spelen. Hij hield van videogames, maar vond nog wel de tijd tussen het gamen en sporten om te studeren.

Enkele maanden later zag zijn leven er heel anders uit. Carl kwam zijn kamer bijna niet meer uit. Fortnite was zijn hele wereld geworden. Om betere scores te halen, bleef hij maar spelen. Hij kon er niet meer mee stoppen. Op een zeker punt kon hij enkel nog doorgaan door drugs te nemen. “Ik was uitgeput door alle nachten die ik spelend doorbracht, dus zeiden mijn vrienden dat ik zou moeten proberen te spelen op amfetamines. Ik ben altijd tegen drugs geweest, maar ik wou absoluut nog vaker spelen, en dat leek de enige manier”, aldus Carl.

LEES OOK. Het succes van Fortnite, een gratis spel waar de makers pakken geld aan verdienen

“Ik speelde drie à vier keer per week de hele nacht door. Als ik niet had geslapen, dan nam ik gewoon meer speed en deed ik verder. Ik was miserabel en niet meer in staat te functioneren of te eten, ik werd rechtgehouden door de speed. Op een zekere ochtend urineerde ik in een fles naast mijn bureau en dronk ik van een andere.”

Op het nippertje gered

In april kon hij niet meer. “Ik moest dat bestaan gewoon ontsnappen, en de enige weg die ik zag was zelfdoding. Ik klom uit mijn raam en keek naar beneden, ik wilde alleen maar dat het stopte. Ik huilde en stond te trillen, maar voor ik kon springen voelde ik een hand die mijn hals en arm greep en me terugtrok.”

Het was zijn vader die het raam had horen opengaan en kwam kijken wat er aan de hand was. “In de kamer begon ik hem te slaan, gillend dat hij me moest laten gaan, maar dat deed hij niet. Mijn moeder kwam binnen en zag papa en mij worstelen op de vloer. Mijn moeder was aan het roepen, ik was aan het huilen, het was complete chaos.”

Carl doet zijn verhaal nu om andere tieners en hun ouders te waarschuwen voor de gevaren van een game-verslaving. “Ik wil kinderen of ouders waarschuwen dat je veel dieper in het spel gezogen wordt dan elk ander spel dat ik gespeeld heb. Het idee dat jonge kinderen dit spelen is huiveringwekkend.”

LEES OOK. Hulpverleners plaatsen vraagtekens bij game ‘Fortnite’: “Wie even niet kan spelen, wordt overladen door schuldgevoelens”

“Een vreselijke droom”

“De verandering die we het afgelopen jaar gezien hebben in Carl is een nachtmerrie”, bevestigt zijn vader. “We voelen ons beschaamd dat we dit als goede ouders hebben laten gebeuren. We hadden er geen idee van wat dit spel was, wat het kon doen.”

De moeder van de jongen heeft ondertussen nog een tip voor andere ouders: “Zorg ervoor dat een spelconsole ’s nachts buiten hun bereik is en let op de waarschuwingstekens. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent. Dit spel zuigt je naar binnen en verpest levens.”

De ouders van Carl zochten professionele hulp en dankzij therapeut Steve Pope heeft hij zijn leven stilaan weer op de rails: “Ik speel weer cricket en studeer voor mijn examens. Het lijkt allemaal zo’n vreselijke droom.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.