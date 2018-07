Lommelaar (73) wandelt 300 km naar Compostela voor Sint-Oda

Lommel / Overpelt -

Willy Machielsen (73) uit Lommel wandelt eind augustus al voor de 5de keer voor het goede doel naar het bedevaartsoord Santiago de Compostela. “Ik vertrek op 28 augustus in het Spaanse Zamora. Elke dag stap ik 25 à 28 km richting Compostela. Dat is een wandeling van ongeveer 300 km op de Camino de la Plata. Mijn doel is geld in te zamelen voor Sint- Oda waar ik vrijwilligerswerk doe”, vertelt Willy.