Geraint Thomas wint na-Tourcriterium in Surhuisterveen, vrees voor sleutelbeenbreuk Laurens ten Dam

De 32-jarige Welshman bleef in de Ronde van Surhuisterveen net als in de Tour de Nederlander Tom Dumoulin voor. Diens landgenoot Bauke Mollema werd derde.

Dumoulin en Mollema eindigden maandag ook al als tweede en derde in Boxmeer. De winst ging daar naar Bram Tankink.

Pech voor Laurens ten Dam

Minder goed verging het Laurens ten Dam: de ervaren ploegmaat van Dumoulin ging zwaar onderuit en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Er werd gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

Na een mooie show wint Geraint Thomas de Profronde van Surhuisterveen, voor Tom Dumoulin en Bauke Mollema. Staat samen met Tourwinst toch maar mooi op het palmares: winst op de Friese klinkers. Kan ie mee thuiskomen in Wales #Surhuisterveen pic.twitter.com/bN1tZRNjmZ

Geraint Thomas wint criterium van Surhuisterveen in Friesland. Net als in de Tour de France wordt Tom Dumoulin tweede. Bauke Mollema werd derde. Voor wat het waard is. #L1 pic.twitter.com/PAsiQA0yvK