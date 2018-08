Brussel/AlkenDe OCMW’s hebben allemaal te horen gekregen hoeveel plaatsen ze moeten afbouwen in de lokale opvang voor asielzoekers. “We hebben uitgerekend dat de helft van de 632 plaatsen in Limburg verdwijnt”, zegt Frank Vroonen (Groen), OCMW-voorzitter in Alken. “Jammer, want asielzoekers opvangen hoort echt wel bij de kerntaken van het OCMW.”