“In Europa telt maar één ding: je moet je kwalificeren voor de volgende ronde.” De boutade van Philippe Clement klonk na de 5-0 uit de heenmatch tegen het nietige Fola Esch uit Luxemburg raar in de oren. Terwijl de Genkse coach alleen maar bedoelde dat het niet elke week 5-0 kan zijn. Zeker niet, omdat hij van plan is om (het gros van) zijn elf basisspelers van in Lokeren rust te gunnen.