Drie keer meer INTERVENTIES voor branden en wespen

HASSELTDe brandweer in Limburg beleeft door de aanhoudende hitte en droogte een van de drukste zomers ooit. In juli moesten de korpsen in onze provincie maar liefst 8.741 keer uitrukken, ruim drie keer zoveel als tijdens een julimaand met minder extreem weer. De drukte is te verklaren door het recordaantal interventies voor wespennesten (7.586) en de vele branden (503), vooral in gras, bos en heide. “We hopen dat augustus rustiger wordt, want aan dit tempo kunnen onze mensen niet lang meer blijven doorgaan”, zegt Frederick van der Have, sectorcommandant van brandweerzone Zuid-West Limburg.